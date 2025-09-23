Vége a vénasszonyok nyarának? A hét második napja hozhatja meg a változást

Kedden az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: hidegfront várható kedden (a fotó illusztráció)

Fotó: Takács Joci

Fronthatás: erős hideg.