4 órája

Vége a vénasszonyok nyarának? A hét második napja hozhatja meg a változást

Címkék#előrejelzés#köpönyeg.hu#időjárás-előrejelzés#időjárás#kedd

Erős hidegfront érkezik. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:

Kedden az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: hidegfront jön kedden
Időjárás-előrejelzés: hidegfront várható kedden (a fotó illusztráció)
Fotó: Takács Joci

Fronthatás: erős hideg.

09.23. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1902 Eger, -3.00 °C
maximum: 1918 Túrkeve (Szeleshát), 35.00 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.23 - 09.27.):
kedd: 26, 14, változóan felhős
szerda: 19, 14, szeles
csütörtök: 18, 11, zápor
péntek: 18, 9, változóan felhős
szombat: 19, 9, derült

