Kedd reggel elázhatunk, délután pedig újra csepeghet az eső – vajon meddig tart a napsütés?

A hajnali, reggeli zivatarok, záporok után többórás napsütés várható, majd délután ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan újra lehet csapadék. 28-29 fok körül alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Esőzések várhatóak kedden a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1991 Salgótarján, -0.50 °C maximum: 1946 Szeged (belterület), 38.20 °C

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.09. - 09.13.) kedd 27, 16, zivatar szerda 27, 15, változóan felhős csütörtök 23, 17, eső péntek 24, 16, zápor szombat 25, 16, zápor

Figyelmeztető előrejelzés van érvényben

Kedden délelőtt az éjszaka képződő zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti vármegyékre korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a helyenként előforduló felhőszakadások (>30 mm), de kisebb méretű jég (<2 cm) és viharos széllökések (60-70 km/h) továbbra is előfordulhatnak. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként zivatarok képződhetnek intenzív csapadék (15-25 mm; lokálisan felhőszakadás >30 mm), kisebb méretű jég és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.

Megj: Terepviszonyoktól függően villámárvizek is előfordulhatnak - tette közzé a HungaroMet.

Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben vármegyénkben.

Forrás: met.hu

Zivatarok és felhőszakadás miatt figyelmeztetnek vármegyénkben: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

További hírek között böngészhet portálunkon.