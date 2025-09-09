3 órája
Kedd reggel elázhatunk, délután pedig újra csepeghet az eső – vajon meddig tart a napsütés?
Napközben szép idő elé nézünk, de jobb, ha nem hagyja otthon esernyőjét! Íme a keddi időjárás-előrejelzés:
A holnapi időjárás nem tartogat túl sok jót. Újabb vihar közelít felén vármegyénkben (A kép illusztráció)
A hajnali, reggeli zivatarok, záporok után többórás napsütés várható, majd délután ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan újra lehet csapadék. 28-29 fok körül alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1991 Salgótarján, -0.50 °C
maximum: 1946 Szeged (belterület), 38.20 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.09. - 09.13.)
kedd 27, 16, zivatar
szerda 27, 15, változóan felhős
csütörtök 23, 17, eső
péntek 24, 16, zápor
szombat 25, 16, zápor
Figyelmeztető előrejelzés van érvényben
Kedden délelőtt az éjszaka képződő zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti vármegyékre korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a helyenként előforduló felhőszakadások (>30 mm), de kisebb méretű jég (<2 cm) és viharos széllökések (60-70 km/h) továbbra is előfordulhatnak. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként zivatarok képződhetnek intenzív csapadék (15-25 mm; lokálisan felhőszakadás >30 mm), kisebb méretű jég és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.
Megj: Terepviszonyoktól függően villámárvizek is előfordulhatnak - tette közzé a HungaroMet.
Zivatarok és felhőszakadás miatt figyelmeztetnek vármegyénkben: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
