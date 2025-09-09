szeptember 9., kedd

Ádám névnap

16°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

3 órája

Kedd reggel elázhatunk, délután pedig újra csepeghet az eső – vajon meddig tart a napsütés?

Címkék#figyelmeztető előrejelzés#felhőszakadás#időjárás#zivatar#időjárás előrejelzés

Napközben szép idő elé nézünk, de jobb, ha nem hagyja otthon esernyőjét! Íme a keddi időjárás-előrejelzés:

Kedd reggel elázhatunk, délután pedig újra csepeghet az eső – vajon meddig tart a napsütés?

A holnapi időjárás nem tartogat túl sok jót. Újabb vihar közelít felén vármegyénkben (A kép illusztráció)

Forrás: MW

A hajnali, reggeli zivatarok, záporok után többórás napsütés várható, majd délután ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan újra lehet csapadék. 28-29 fok körül alakul a hőmérséklet írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

időjárás-előrejelzés kedden
Esőzések várhatóak kedden a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1991 Salgótarján, -0.50 °C

maximum: 1946 Szeged (belterület), 38.20 °C

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.09. - 09.13.)

kedd 27, 16, zivatar

szerda 27, 15, változóan felhős

csütörtök 23, 17, eső

péntek 24, 16, zápor

szombat 25, 16, zápor

Figyelmeztető előrejelzés van érvényben

Kedden délelőtt az éjszaka képződő zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti vármegyékre korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a helyenként előforduló felhőszakadások (>30 mm), de kisebb méretű jég (<2 cm) és viharos széllökések (60-70 km/h) továbbra is előfordulhatnak. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként zivatarok képződhetnek intenzív csapadék (15-25 mm; lokálisan felhőszakadás >30 mm), kisebb méretű jég és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.

Megj: Terepviszonyoktól függően villámárvizek is előfordulhatnak - tette közzé a HungaroMet.

Elsőfokú figyelmeztetés
Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben vármegyénkben.
Forrás: met.hu

Zivatarok és felhőszakadás miatt figyelmeztetnek vármegyénkben: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu