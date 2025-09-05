szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

20°
+32
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

36 perce

Megbolondult az időjárás: ez vár ránk szeptember első hétvégéjén!

Címkék#kánikula#Észak-Magyarország#zápor#hőség#zivatar

Mi vár ránk szeptemberben? Íme az 5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra.

Megbolondult az időjárás: ez vár ránk szeptember első hétvégéjén!

Néma villám Miskolc egén

Fotó: Olvasó

A napsütést délután felhősödés követi, miközben az északnyugati szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan, főleg északkeleten fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás az időjárás előrejelzés szerint.

Időjárás előrejelzés szeptember 5-én.
Időjárás előrejelzés szeptember 5-én. Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: gyenge hideg.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 19 és 35 fok között alakul a hőmérséklet szeptember 5-én.

Hétvégi időjárás előrejelzés

Szombaton nyugaton már ragyogó napsütés lesz, míg keleten még záporok fordulnak elő a gomolyokból. Az eleinte erős északnyugati szél délutánra mérséklődik. 29 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. Csak néhol fordul elő csapadék. Reggel 15, délután 29 fok körüli maximumok várhatók.

Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés, száraz, nyárias idő jöhet. Újra 30 fok köré melegszik a levegő - írta a köpönyeg.hu.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.05. - 09.09.):

Péntek: 19 - 35, kánikula
Szombat: 17 - 31, zivatar
Vasárnap: 15 - 31, kánikula
Hétfő: 14 - 31, kánikula
Kedd: 14 - 32, kánikula

Friss időjárás előrejelzés a boon.hu oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu