Megbolondult az időjárás: ez vár ránk szeptember első hétvégéjén!

A napsütést délután felhősödés követi, miközben az északnyugati szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan, főleg északkeleten fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás az időjárás előrejelzés szerint.

Időjárás előrejelzés szeptember 5-én. Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: gyenge hideg.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 19 és 35 fok között alakul a hőmérséklet szeptember 5-én.

Hétvégi időjárás előrejelzés

Szombaton nyugaton már ragyogó napsütés lesz, míg keleten még záporok fordulnak elő a gomolyokból. Az eleinte erős északnyugati szél délutánra mérséklődik. 29 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. Csak néhol fordul elő csapadék. Reggel 15, délután 29 fok körüli maximumok várhatók.

Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés, száraz, nyárias idő jöhet. Újra 30 fok köré melegszik a levegő - írta a köpönyeg.hu.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.05. - 09.09.): Péntek: 19 - 35, kánikula

Szombat: 17 - 31, zivatar

Vasárnap: 15 - 31, kánikula

Hétfő: 14 - 31, kánikula

Kedd: 14 - 32, kánikula

