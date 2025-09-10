3 órája
Készülj fel! Felhőszakadás és viharos szél is lehet Borsod-Abaúj-Zemplénben!
Friss adatokat hoztunk. Így alakul az időjárás Borsodban szerdán.
Így alakul az időjárás Borsodban szerdán: szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Hajnalban, reggel szórványosan, majd a kora délutáni óráktól délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A délkeleti szél élénk lehet az időjárás előrejelzés szerint.
Fronthatás kettős.
Időjárás Borsodban: eső, zápor, zivatar
Csütörtökön délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap, de záporok még ekkor is lehetnek. 22-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
Pénteken napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten még elszórtan fordul elő csapadék. 26-27 fok körüli nyárias meleg jöhet.
Szombaton változóan felhős idő várható, elszórtan záporokkal. 25-26 fok körüli mérsékelten meleg idő lesz - írta a köpönyeg.hu.
5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.10. - 09.14.):
Szerda: 15 - 23, eső
Csütörtök: 15 - 22, eső
Péntek. 15 - 24, zápor
Szombat: 15 - 26, változóan felhős
Vasárnap: 15 - 24, zivatar
