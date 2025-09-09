szeptember 9., kedd

Ilyet még nem éltek át a borsodi településen, bőven kaptak a nyakukba

Címkék#milliméter#csapadék#Gelej#Hejőszalonta#eső

Óriási különbségek: az egyik sokat kapott, a másik semmit. Ez a borsodi település nem panaszkodhat.

Boon.hu
Ilyet még nem éltek át a borsodi településen, bőven kaptak a nyakukba

Hejőszalonta kemény 24 órán van túl.

Hejőszalonta csapadék
Hejőszalonta kapta a legtöbbet. Forrás: met.hu

Az elmúlt 24 órában főként az ország északkeleti felén alakultak ki záporok és zivatarok, helyenként felhőszakadással. A lassan mozgó cellák miatt rövid idő alatt 20–30 milliméternél is több csapadék zúdult le.

Különösen látványos volt a kontraszt az Alföldön: míg a továbbra is aszályos Békés megyében található Gyomaendrődön 48 mm eső esett, addig a megye nagyobb részén egyáltalán nem hullott csapadék.

Hejőszalonta kapta a legtöbbet

Az elmúlt 24 órában 56,1 mm csapadék hullott Hejőszalontára. A második helyen Gyomaendrőd/Gyoma végzett 47,9 mm-rel. Míg a dobogó harmadik fokára Tiszafüred/Tiszaörvény állhatott fel.

Egy másik borsodi település, Gelej is felfért a tizes listára, itt 28,5 mm csapadék hullott - írta a met.hu.

 

Egy hónapra elegendő eső Hejőszalontán

Egy nap alatt 56 mm lehulló eső Hejőszalontán kifejezetten soknak számít. Magyarországon az átlagos szeptemberi havi csapadékmennyiség nagyjából 40–60 mm között van (területtől függően). Ez azt jelenti, hogy ami most egyetlen nap alatt leesett Hejőszalontán, az sok helyen egy teljes hónapra elegendő esőnek felel meg.

Mekkora erre az esély?

  • Ritka, de nem példa nélküli, hogy egy-egy erősebb zivatar vagy felhőszakadás során akár 50–70 mm is lehulljon rövid idő alatt.
  • Ha mindez lassú cellamozgással történik, akkor lokálisan villámárvizek, vízátfolyások, elöntések is kialakulhatnak.
  • Országos szinten azonban az 50+ mm egy nap alatt már a szélsőségesebb események közé tartozik.

 

