24 perce
Szerdán nem mindenhol lesz felhőtlen az időjárás!
Aki szerdán útra kel, jobb, ha felkészül mindenre. Nem lesz egy átlagos nap.
Szerdán mindenre fel kell készülni
Fotó: Himer Edina
Szerdán csökken a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Csak néhol fordul elő futó zápor. Az Északnyugati szél megerősödik. 21 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.
Fronthatás: nincs
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1979 Homokszentgyörgy (Mariettapuszta), -2.00 °C
maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 37.60 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(09.17. - 09.21.)
Szerda: 12, 21 változóan felhős
Csütörtök: 10, 23 változóan felhős
Péntek: 13, 25 derült
Szombat: 15, 27 derült
Vasárnap: 15, 29 változóan felhős
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Most kiderült! - Miskolcon ez a leggyorsabb közlekedési eszköz (fotók, videó)
Leesett a nyúlcipő Felsőzsolcán, itt nem nyerhetett a szökevény – durva, kit sikerült elkapni!
Nem szabad kiengedni a gyerekeket! - Újra medve kószál és úgy tűnik, megszerette Miskolc egyik városrészét