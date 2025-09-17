Szerdán nem mindenhol lesz felhőtlen az időjárás!

Szerdán csökken a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Csak néhol fordul elő futó zápor. Az Északnyugati szél megerősödik. 21 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Fronthatás: nincs

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1979 Homokszentgyörgy (Mariettapuszta), -2.00 °C maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 37.60 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.17. - 09.21.) Szerda: 12, 21 változóan felhős Csütörtök: 10, 23 változóan felhős Péntek: 13, 25 derült Szombat: 15, 27 derült Vasárnap: 15, 29 változóan felhős

