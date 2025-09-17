szeptember 17., szerda

1 órája

Szerdán nem mindenhol lesz felhőtlen az időjárás!

Aki szerdán útra kel, jobb, ha felkészül mindenre. Nem lesz egy átlagos nap.

Szerdán nem mindenhol lesz felhőtlen az időjárás!

Szerdán mindenre fel kell készülni

Fotó: Himer Edina

Szerdán csökken a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Csak néhol fordul elő futó zápor. Az Északnyugati szél megerősödik. 21 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Fronthatás: nincs

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1979 Homokszentgyörgy (Mariettapuszta), -2.00 °C

maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 37.60 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(09.17. - 09.21.)

Szerda: 12, 21 változóan felhős

Csütörtök: 10, 23 változóan felhős

Péntek: 13, 25 derült

Szombat: 15, 27 derült

Vasárnap: 15, 29 változóan felhős

