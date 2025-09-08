1 órája
Durva, ami felénk közelít: Borsodban dupla riasztást adtak ki
Az érintett területeken jégeső eshet, és károkat okozhat az erős szél is. Citromsárga, azaz elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása és felhőszakadás miatt a HungaroMet.
Fotó: Takács Joci
Hétfőn a kora reggeli óráktól a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok intenzív csapadék, lokálisan felhőszakadás, viharos széllökés és apró szemű jég kíséretében. A déli, kora délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső és viharos, erősen viharos széllökések kísérhetik. Elsőfokú riasztás van érvéyben Borsodban is!
Az esti, késő esti órákban a zivatartevékenység fokozatosan gyengül - írta a HungaroMet.
Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet.
A szomszédban már másodfokú riasztás van érvényben
Másodfokú (narancs) meteorológiai riasztás kiadva Nógrád vármegye területére. A HungaroMet felhőszakadás veszélye miatt riasztást adott ki Nógrád vármegye területére. Az érintett területen: intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
