szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

19°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyjelzés

3 órája

Durva, ami felénk közelít: Borsodban dupla riasztást adtak ki

Címkék#Borsod#felhőszakadás#elsőfokú figyelmeztetés#zivatar

Az érintett területeken jégeső eshet, és károkat okozhat az erős szél is. Citromsárga, azaz elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása és felhőszakadás miatt a HungaroMet.

Boon.hu
Durva, ami felénk közelít: Borsodban dupla riasztást adtak ki

Fotó: Takács Joci

Hétfőn a kora reggeli óráktól a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok intenzív csapadék, lokálisan felhőszakadás, viharos széllökés és apró szemű jég kíséretében. A déli, kora délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső és viharos, erősen viharos széllökések kísérhetik. Elsőfokú riasztás van érvéyben Borsodban is!

Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok és felhőszakadás miatt
Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet.

Az esti, késő esti órákban a zivatartevékenység fokozatosan gyengül - írta a HungaroMet.

Elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Elsőfokú riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet.

Az érintett területeken jégeső eshet, és károkat okozhat az erős szél is.

A szomszédban már másodfokú riasztás van érvényben

Másodfokú (narancs) meteorológiai riasztás kiadva Nógrád vármegye területére. A HungaroMet felhőszakadás veszélye miatt riasztást adott ki Nógrád vármegye területére. Az érintett területen: intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Hétvégén ítéletidő tombolt

Miskolcon még a Szinva is kiöntött, annyi eső esett le hirtelen.

Özönvíz zúdult Miskolcra

Fotók: BNR
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu