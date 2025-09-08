Durva, ami felénk közelít: Borsodban dupla riasztást adtak ki

Hétfőn a kora reggeli óráktól a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok intenzív csapadék, lokálisan felhőszakadás, viharos széllökés és apró szemű jég kíséretében. A déli, kora délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső és viharos, erősen viharos széllökések kísérhetik. Elsőfokú riasztás van érvéyben Borsodban is!

Az esti, késő esti órákban a zivatartevékenység fokozatosan gyengül - írta a HungaroMet.

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Az érintett területeken jégeső eshet, és károkat okozhat az erős szél is.

A szomszédban már másodfokú riasztás van érvényben

Másodfokú (narancs) meteorológiai riasztás kiadva Nógrád vármegye területére. A HungaroMet felhőszakadás veszélye miatt riasztást adott ki Nógrád vármegye területére. Az érintett területen: intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.