Kiadták a riasztást! Mennydörgéssel és villámlással érkezett a hidegfront, jön a folytatás!

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén citromsárga, azaz elsőfokú figyelmeztetetés van érvényben. Egyrészt zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Másrészt felhőszakadás várható: intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Elsőfokú figyelmeztetetést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére kedd éjfélig. Fotó: Takács József

Elsőfokú figyelmeztetetés: zivatarok, jégeső, viharos szél

A zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti tájakra korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a jelentős csapadék lesz, de kisebb méretű jég és erős vagy viharos széllökés is társulhat hozzájuk.