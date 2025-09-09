2 órája
Kiadták a riasztást! Mennydörgéssel és villámlással érkezett a hidegfront, jön a folytatás!
Figyelmeztető előrejelzést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére kedd éjfélig.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén citromsárga, azaz elsőfokú figyelmeztetetés van érvényben. Egyrészt zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Másrészt felhőszakadás várható: intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
Elsőfokú figyelmeztetetés: zivatarok, jégeső, viharos szél
A zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti tájakra korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a jelentős csapadék lesz, de kisebb méretű jég és erős vagy viharos széllökés is társulhat hozzájuk.
A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként ismét létrejöhetnek a már említett kísérőjelenségekkel - írja a HungaroMet.