szeptember 9., kedd

16°
+30
+16
Veszélyjelzés

2 órája

Kiadták a riasztást! Mennydörgéssel és villámlással érkezett a hidegfront, jön a folytatás!

#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye#felhőszakadás#zápor#elsőfokú figyelmeztetés#zivatar

Figyelmeztető előrejelzést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére kedd éjfélig.

Boon.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén citromsárga, azaz elsőfokú figyelmeztetetés van érvényben. Egyrészt zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Másrészt felhőszakadás várható: intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Elsőfokú figyelmeztetetést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére kedd éjfélig: zivatar, felhőszakadás várható
Elsőfokú figyelmeztetetést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére kedd éjfélig. Fotó: Takács József

Elsőfokú figyelmeztetetés: zivatarok, jégeső, viharos szél

A zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti tájakra korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a jelentős csapadék lesz, de kisebb méretű jég és erős vagy viharos széllökés is társulhat hozzájuk.

A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként ismét létrejöhetnek a már említett kísérőjelenségekkel - írja a HungaroMet.

 
