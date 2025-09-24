Ha Borsodban él, jobb ha kapaszkodik valamibe kültéren: olyan szél érkezik, ami Szabolcsig sodorhatja

A kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenségek valószínűsége alacsony, azonban szerda délutántól a déli, délnyugati területeken a záporok mellett egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északkeleti területeken viszont valami egészen más borzolja majd nem csak a kedélyeket, de a frizurákat is. A borsodi időjárás eltér majd az ország többi részétől.

A széllökések a viharos fokozatot is elérhetik: megteker minket a borsodi időjárás Forrás: MW

A HungaroMet előrejelzése szerint az északkeleti harmadban néhol nem kizárt 70 km/h körüli széllökés. Felhős vagy erősen felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal. Napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, késő délutántól, estétől azonban délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet.

A borsodi időjárás nagy széllökéseket tartogat

Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is várhatóak. Országszerte hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomásproblémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak.