Ha Borsodban él, jobb ha kapaszkodik valamibe kültéren: olyan szél érkezik, ami Szabolcsig sodorhatja

Címkék#viharos széllökés#időjárás#Borsod megyei#hidegfronti hatás

Nem a hőmérséklet esése lesz az igazi probléma. A borsodi időjárás szó szerint teker egyet az őszi fokozaton a következő néhány órában.

Boon.hu
Ha Borsodban él, jobb ha kapaszkodik valamibe kültéren: olyan szél érkezik, ami Szabolcsig sodorhatja

Ebben is más a borsodi időjárás, mint az ország többi része

Forrás: MW

A kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenségek valószínűsége alacsony, azonban szerda délutántól a déli, délnyugati területeken a záporok mellett egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északkeleti területeken viszont valami egészen más borzolja majd nem csak a kedélyeket, de a frizurákat is. A borsodi időjárás eltér majd az ország többi részétől.

borsodi időjárás
A széllökések a viharos fokozatot is elérhetik: megteker minket a borsodi időjárás Forrás:  MW

A HungaroMet előrejelzése szerint az északkeleti harmadban néhol nem kizárt 70 km/h körüli széllökés. Felhős vagy erősen felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal. Napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, késő délutántól, estétől azonban délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet.

A borsodi időjárás nagy széllökéseket tartogat

Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is várhatóak. Országszerte hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomásproblémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak.

Hajnalban a hűvösebb, nyirkosabb tájakon felerősödhetnek kopásos eredetű ízületi bántalmak. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A felhős, borongós, többfelé szeles, helyenként csapadékos idő miatt romlik hő- és komfortérzetünk, valamint lehangoltak, kedvtelenek lehetünk.

A maximum-hőmérséklet általában 21 és 27 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 16, 20 fok lesz.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

