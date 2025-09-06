1 órája
Ennél nincs lejjebb: bejárja az országot, ami a borsodi településen történt
Hetedik legmelegebb, és a nyolcadik legszárazabb - így zárult a 2025-ös nyár!
Egykori gazdaház Lénárdaróc
Fotó: Pasztilla aka Attila
Augusztus 25-én Zabar és Lénárddaróc állomásainkon 1,7 fok volt a napi minimumhőmérséklet, ami a 2025-ös nyár legalacsonyabb mért hőmérséklete az állomáshálózatunkban - számolt be róla a Hungaromet.
• A nyár országos középhőmérséklete 1,2 °C-kal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált a 7. legmelegebb 1901 óta.
• Több hőhullám is kialakult a nyáron.
• Júliusban a csúcsérték meghaladta a 40 °C-ot!
Csapadék:
• Az évszak nagyon száraz volt a 8. legszárazabb 1901 óta.
• A legszárazabb júniust két olyan hónap követte, amikor a csapadékmennyiség szintén elmaradt a szokásostól.
Sárga riasztás! Miskolc felett már megérkeztek a viharfelhők!