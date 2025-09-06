szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

24°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem semmi

2 órája

Ennél nincs lejjebb: bejárja az országot, ami a borsodi településen történt

Címkék#Zabar#Lénárddaróc#minimumhőmérséklet#júliusban

Hetedik legmelegebb, és a nyolcadik legszárazabb - így zárult a 2025-ös nyár!

Boon.hu
Ennél nincs lejjebb: bejárja az országot, ami a borsodi településen történt

Egykori gazdaház Lénárdaróc

Fotó: Pasztilla aka Attila

Augusztus 25-én Zabar és Lénárddaróc állomásainkon 1,7 fok volt a napi minimumhőmérséklet, ami a 2025-ös nyár legalacsonyabb mért hőmérséklete az állomáshálózatunkban - számolt be róla a Hungaromet.

• A nyár országos középhőmérséklete 1,2 °C-kal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált  a 7. legmelegebb 1901 óta.

• Több hőhullám is kialakult a nyáron. 

• Júliusban a csúcsérték meghaladta a 40 °C-ot!

Csapadék:

• Az évszak nagyon száraz volt 👉 a 8. legszárazabb 1901 óta.

• A legszárazabb júniust két olyan hónap követte, amikor a csapadékmennyiség szintén elmaradt a szokásostól. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu