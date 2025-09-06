Ennél nincs lejjebb: bejárja az országot, ami a borsodi településen történt

Augusztus 25-én Zabar és Lénárddaróc állomásainkon 1,7 fok volt a napi minimumhőmérséklet, ami a 2025-ös nyár legalacsonyabb mért hőmérséklete az állomáshálózatunkban - számolt be róla a Hungaromet.

• A nyár országos középhőmérséklete 1,2 °C-kal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált a 7. legmelegebb 1901 óta. • Több hőhullám is kialakult a nyáron. • Júliusban a csúcsérték meghaladta a 40 °C-ot!

Csapadék: