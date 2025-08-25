52 perce
Meglepő fordulat: ez vár ránk augusztus utolsó hetén!
Augusztus utolsó hete is tartogat meglepetéseket. Ilyen idő várható az elkövetkező napokban!
Hétfőn gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg északkeleten fordulhat elő zápor, mérsékelt zivatar. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Fronthatás nincs.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 9 é 25 fok között alakul a hőmérséklet hétfőn.
Záporok, zivatarok után hamarosan visszatér a kánikula!
Kedden a napos időszakokat többfelé gomolyfelhők szakítják meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél élénkebbé válik. A meleg fokozódik, délután akár 30 fokot is mérhetünk.
Szerdán igazi nyári idő ígérkezik, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Helyenként frissítő zápor, zivatar előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.
Csütörtökön változóan fátyol- és gomolyfelhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk. Néhol zápor, zivatar kialakulhat. A déli, délnyugati szél gyakran élénk, helyenként erős lesz. A délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára van kilátás - írta a köpönyeg.hu.
5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.25. - 08.29.):
Hétfő: 9 - 25, változóan felhős
Kedd: 13 - 28, változóan felhős
Szerda: 13 - 29, változóan felhős
Csütörtök: 16 - 32, kánikula
Péntek: 19 - 33, kánikula
