Meglepő fordulat: ez vár ránk augusztus utolsó hetén!

Hétfőn gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg északkeleten fordulhat elő zápor, mérsékelt zivatar. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Fronthatás nincs.

Időjárás előrejelzés: lesz zápor, zivatar, majd visszatér a kánikula. Forrás: köpönyeg.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 9 é 25 fok között alakul a hőmérséklet hétfőn.

Záporok, zivatarok után hamarosan visszatér a kánikula!

Kedden a napos időszakokat többfelé gomolyfelhők szakítják meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél élénkebbé válik. A meleg fokozódik, délután akár 30 fokot is mérhetünk.

Szerdán igazi nyári idő ígérkezik, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Helyenként frissítő zápor, zivatar előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.

Csütörtökön változóan fátyol- és gomolyfelhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk. Néhol zápor, zivatar kialakulhat. A déli, délnyugati szél gyakran élénk, helyenként erős lesz. A délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára van kilátás - írta a köpönyeg.hu.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.25. - 08.29.): Hétfő: 9 - 25, változóan felhős

Kedd: 13 - 28, változóan felhős

Szerda: 13 - 29, változóan felhős

Csütörtök: 16 - 32, kánikula

Péntek: 19 - 33, kánikula

