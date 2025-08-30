1 órája
Holnap folytatódik a rémálom! Tomboló vihar jöhet vasárnap is Borsod felé
Ne hagyja figyelmen kívül a figyelmeztetést! Holnap újabb viharok csapnak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére, heves zivatarok miatt figyelmeztetnek.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra, amit meghosszabbítottak. Zivatarokra kell számítanunk vasárnap is. Mutatjuk a friss időjárás-előrejelzést!
Zivatar alakulhat ki: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Elsőfokú figyelmeztetés zivatarokra vasárnap is
Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat.
Megj.: a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt előrejelzésében.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Egyedül maradtak, miután elveszítették, akit a legjobban szerettek - most csak reménykednek egy új otthon lehetőségében
Megvan az időpont! Már tudjuk, mikor, és hol szurkolhat Borsod büszkeségeinek