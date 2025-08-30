augusztus 30., szombat

Holnap folytatódik a rémálom! Tomboló vihar jöhet vasárnap is Borsod felé

Címkék#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye#HungaroMet#csapadék#vihar#időjárás#villámárvíz#zivatar#időjárás előrejelzés

Ne hagyja figyelmen kívül a figyelmeztetést! Holnap újabb viharok csapnak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére, heves zivatarok miatt figyelmeztetnek.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra, amit meghosszabbítottak. Zivatarokra kell számítanunk vasárnap is. Mutatjuk a friss időjárás-előrejelzést!

heves zivatar közelít borsod felé
Tomboló vihar, zivatarok csaphatnak le egész hétvégén vármegyénkben (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

Zivatar alakulhat ki: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Vasárnapra is figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarok, és vihar kialakulásának veszélye miatt
Forrás: Hungaromet

Elsőfokú figyelmeztetés zivatarokra vasárnap is

Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat.

Megj.: a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat  - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt előrejelzésében.


