Holnap folytatódik a rémálom! Tomboló vihar jöhet vasárnap is Borsod felé

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra, amit meghosszabbítottak. Zivatarokra kell számítanunk vasárnap is. Mutatjuk a friss időjárás-előrejelzést!

Tomboló vihar, zivatarok csaphatnak le egész hétvégén vármegyénkben (A kép illusztráció)

Fotó: Takács József

Zivatar alakulhat ki: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Vasárnapra is figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarok, és vihar kialakulásának veszélye miatt

Forrás: Hungaromet

Elsőfokú figyelmeztetés zivatarokra vasárnap is

Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat.

Megj.: a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt előrejelzésében.



