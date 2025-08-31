Vasárnap elszabadul az ég: zivatar és jégeső tarolhat

Ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat. A domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat.

Figyelem!

Zivatar alakulhat ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében - hívja fel a figyelmet a Hungaromet hivatalos oldalán. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

