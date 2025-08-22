Már itt van Lucas! Brutális felhőszakadás várható pénteken - fotókkal, videóval!

A felhőzet továbbhalad délkelet felé, estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek. Másutt északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Reggel még főként az ország északnyugati, északi felén fordul elő zápor, zivatar, majd a csapadék súlypontja délkelet felé tevődik, és délutántól északnyugat felől csökken a csapadékhajlam. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Nógrás vármegyébe már megérkezett az olasz eteorológusok által Lucasnak elnevezezett időjárási képződmény, amely felhőszakadást, vihart, zivatart okozhat.

Akár jégeső is eshet

Pénteken jóval kevesebb helyen alakulhatnak ki zivatarok, elsősorban a Duna vonalától keletre eső területeken. A zivatarokat viharos (~60-75 km/h) széllökések, apróbb szemű jég (~1-2 cm) és intenzív csapadék (15-25 mm), esetleg elvétve felhőszakadás (>30 mm) kísérheti.

Orvosmeteorológia

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt csütörtökön mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1986 Putnok, 3.70 °C maximum: 1943 Berettyóújfalu, 39.40 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.22. - 08.26.) Péntek: 15, 20, eső Szombat: 14, 25 szeles Vasárnap: 11, 23 derült Hétfő 15, 23 változóan felhős Kedd: 12, 27 zivatar

9:25 Sárospatakon is leszakadt az ég

A Metfigyelő közösségi oldalán osztotta meg egy csoporttag, hogy Sárospatak sem marad ki az égi áldásból.

Miskolcra is megérkeztek a felhők

Fotó: Oláh Tímea