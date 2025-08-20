augusztus 20., szerda

István névnap

24°
+30
+13
Meteorológiai riasztás

Villámveszély és jégeső fenyeget – riasztást adott ki a HungaroMet!

Az érintett területeken jégeső eshet, és károkat okozhat az erős szél is.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon - tette közzé katasztrófavédelem.

elsőfokú riasztást adott ki a hungaromet
Elsőfokú riasztást adott ki a Hungaromet. Erős zivatarokra lehet számítani (A kép illusztráció)
Fotó: Vajda János

Lukas jéggel, villámmal, özönvízzel közelít felénk

Csütörtökre teljes mértékben érezni fogjuk a Lukas névvel illetett mediterrán ciklon hatásait Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Átalakulóban van a kontinens időjárása: ugyanis kimélyült az a mediterrán ciklon, amelyet az olasz meteorológusok Lukas névvel illettek - írja a HungaroMet. 

További részleteket itt olvashat róla.

 

