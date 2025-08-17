Riasztás
4 órája
Elsőfokú riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet vármegyénkre is
Az érintett területeken akár huszonöt-harminc milliméternél is több csapadék eshet.
Megérkezik a várva várt csapadék
Fotó: Takács József
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számol be a boon.hu.
