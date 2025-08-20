augusztus 20., szerda

István névnap

16°
+30
+13
A hőmérséklet nem tréfál az új kenyér ünnepén

A következő napokban úgy érezzük majd, mintha mindenki a saját szaunájában lenne.

Ismét kánikula

Fotó: Vajda János

Szerdán a ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal - írja a köpönyeg.hu.

Orvosmeteorológia:

 Fronthatás nem terheli szervezetünket.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1949 Putnok, 3.10 °C

maximum: 2000 Kecskemét (K-puszta), 39.50 °C maximum: 1992 Esztergom (Kertváros), 39.50 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(08.20. - 08.24.)

Szerda: 15, 33 kánikula

Csütörtök: 16, 28 felhőszakadás

Péntek: 16, 23 zivatar

Szombat: 13, 23 változóan felhős

Vasárnap: 12, 26 változóan felhős

 

