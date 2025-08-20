A hőmérséklet nem tréfál az új kenyér ünnepén

Szerdán a ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal - írja a köpönyeg.hu.

Orvosmeteorológia:

Fronthatás nem terheli szervezetünket.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1949 Putnok, 3.10 °C maximum: 2000 Kecskemét (K-puszta), 39.50 °C maximum: 1992 Esztergom (Kertváros), 39.50 °C