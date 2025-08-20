1 órája
A hőmérséklet nem tréfál az új kenyér ünnepén
A következő napokban úgy érezzük majd, mintha mindenki a saját szaunájában lenne.
Ismét kánikula
Fotó: Vajda János
Szerdán a ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal - írja a köpönyeg.hu.
Orvosmeteorológia:
Fronthatás nem terheli szervezetünket.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1949 Putnok, 3.10 °C
maximum: 2000 Kecskemét (K-puszta), 39.50 °C maximum: 1992 Esztergom (Kertváros), 39.50 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(08.20. - 08.24.)
Szerda: 15, 33 kánikula
Csütörtök: 16, 28 felhőszakadás
Péntek: 16, 23 zivatar
Szombat: 13, 23 változóan felhős
Vasárnap: 12, 26 változóan felhős
