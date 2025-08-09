27 perce
Még a tevék is megirigyelnék, ami a borsodiakra vár!
Viharokkal teli elmúlt időszak után, most itt a tikkasztó hőség!
A teve is boldog lenne vármegyénkben, amilyen forróság következik a napokban
Szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali felmelegedés 30 és 38 fok között alakul - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.
Orvosmeteorológia: fronthatással nem kell számolni, de az UV sugárzás magas lesz.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2005 Zabar, 4.60 °C
maximum: 2013 Baja (Csillagvizsgáló), 39.50 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(08.09. - 08.13.)
Szombat: 17, 36 kánikula
Vasárnap: 18, 37 kánikula
Hétfő: 20, 31 kánikula
Kedd: 16, 34 kánikula
Szerda: 18, 36 kánikula
