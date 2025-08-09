augusztus 9., szombat

Még a tevék is megirigyelnék, ami a borsodiakra vár!

Viharokkal teli elmúlt időszak után, most itt a tikkasztó hőség!

Még a tevék is megirigyelnék, ami a borsodiakra vár!

A teve is boldog lenne vármegyénkben, amilyen forróság következik a napokban

Forrás: A fotó illusztráció

Szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali felmelegedés 30 és 38 fok között alakul - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Orvosmeteorológia: fronthatással nem kell számolni, de az UV sugárzás magas lesz.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2005 Zabar, 4.60 °C

maximum: 2013 Baja (Csillagvizsgáló), 39.50 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(08.09. - 08.13.)

Szombat: 17, 36 kánikula

Vasárnap: 18, 37 kánikula

Hétfő: 20, 31 kánikula

Kedd: 16, 34 kánikula

Szerda: 18, 36 kánikula

 

 


 

 

