3 órája

Valami készül az égen – csütörtökön sokan meglepődhetnek

Első pillantásra minden tökéletesnek tűnhet csütörtökön, de nem árt, ha alaposabban megnézzük, mit üzen az ég. Bár csak apró jelek, mégis sokat elárulnak arról, mire készüljünk a nap folyamán…

Valami készül az égen – csütörtökön sokan meglepődhetnek

Kánikula várható kedden is

Forrás: MW

Fotó: Máté Krisztián

Csütörtökön továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1987 Fügöd, 3.80 °C

maximum: 1927 Jászberény, 39.80 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(08.07. - 08.11.)

Csütörtök: 17, 30 kánikula

Péntek: 18, 36 kánikula

Szombat: 18, 35 kánikula

Vasárnap: 20, 37 kánikula

Hétfő: 21, 37 kánikula

 

