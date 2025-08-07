Időjárás 3 órája

Valami készül az égen – csütörtökön sokan meglepődhetnek

Első pillantásra minden tökéletesnek tűnhet csütörtökön, de nem árt, ha alaposabban megnézzük, mit üzen az ég. Bár csak apró jelek, mégis sokat elárulnak arról, mire készüljünk a nap folyamán…

Kánikula várható kedden is

Csütörtökön továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul - olvasható a köpönyeg.hu oldalán. Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1987 Fügöd, 3.80 °C maximum: 1927 Jászberény, 39.80 °C 5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.07. - 08.11.) Csütörtök: 17, 30 kánikula Péntek: 18, 36 kánikula Szombat: 18, 35 kánikula Vasárnap: 20, 37 kánikula Hétfő: 21, 37 kánikula