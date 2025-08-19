Időjárás
56 perce
Alig lélegeztünk fel az előző hőhullám után, máris nyakunkon a következő
Újra visszatér a rekkenő forróság!
Ismét támad a meleg
Fotó: Vajda János
Kedden igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 30–32 fok körül alakul - írja a köpönyeg.hu.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1981 Nagykanizsa, 4.60 °C
maximum: 2022 Baja (Csillagvizsgáló), 39.60 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(08.19. - 08.23.)
Kedd: 13, 30 kánikula
Szerda: 15, 33 kánikula
Csütörtök: 17, 32 zivatar
Péntek: 17, 24 zápor
Szombat: 14, 24 szeles
