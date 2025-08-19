augusztus 19., kedd

Alig lélegeztünk fel az előző hőhullám után, máris nyakunkon a következő

Újra visszatér a rekkenő forróság!

Ismét támad a meleg

Fotó: Vajda János

Kedden igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 30–32 fok körül alakul - írja a köpönyeg.hu.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1981 Nagykanizsa, 4.60 °C

maximum: 2022 Baja (Csillagvizsgáló), 39.60 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(08.19. - 08.23.)

Kedd: 13, 30 kánikula

Szerda: 15, 33 kánikula

Csütörtök: 17, 32 zivatar

Péntek: 17, 24 zápor

Szombat: 14, 24 szeles


 

 


 

 


 

