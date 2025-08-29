42 perce
Ez már nem játék! Az időjárás durván ránk rúgja az ajtót - pusztító viharok jönnek Borsodba is!
Jobb, ha felkészül, mert újabb viharok közelítenek felénk! Figyelmeztető előrejelzés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén szombat éjfélig. Az időjárás nem kímél, záporokra, zivatarokra virradhatunk holnap.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Zivatarokra kell számítanunk szombaton, és vasárnap is. Mutatjuk a friss időjárás-előrejelzést!
Zivatar alakulhat ki: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban az ország középső sávjában a maihoz hasonló kritériumokkal, kiemelten felhőszakadással (> 25-30 mm). Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont ekkortól fokozódik - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt előrejelzésében.
Az elmúlt hónapokban többször is előfordult szélsőséges időjárás vármegyénkben
Komoly fennakadásokat okozott a vihar Miskolcon, több helyen fák dőltek ki, faágak szakadtak le, ami különösen a villamosközlekedést érintette súlyosan -írtuk meg július 7-én.
Így csapott le a vihar Miskolcra: kidőlt fák, megbénult villamosközlekedés, és még nincs vége!
Óriási pusztítást hagyott maga után. Milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett. Biztosítókat kérdeztünk arról, hogyan állnak a kifizetések és melyek a legjellemzőbb káresetek.
Ezek a brutális vihar következményei, döbbenetes, amit megtudtunk!
Viharkárok KiliánbanFotók: Molnár István
Leszakadt az ég vármegyénkben: villámlással, özönvízzel köszöntött be a vihar
Úgy jött, mint derült égből a villámcsapás. Özönvízszerű esőzés vonult át hétfőn este, augusztus 4-én Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyén.
Leszakadt az ég vármegyénkben: villámlással, özönvízzel köszönt be a vihar - videókkal
A hirtelen jött viharról videót is készítettünk: