Ez már nem játék! Az időjárás durván ránk rúgja az ajtót - pusztító viharok jönnek Borsodba is!

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Zivatarokra kell számítanunk szombaton, és vasárnap is. Mutatjuk a friss időjárás-előrejelzést!

A holnapi időjárás nem tartogat túl sok jót. Újabb vihar közelít felén vármegyénkben

(A kép illusztráció)

Forrás: MW

Zivatar alakulhat ki: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben holnaptól vármegyénkben. Szélőséges időjárásra is számíthatunk akár

Forrás: Hungaromet

Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban az ország középső sávjában a maihoz hasonló kritériumokkal, kiemelten felhőszakadással (> 25-30 mm). Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont ekkortól fokozódik - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt előrejelzésében.

Az elmúlt hónapokban többször is előfordult szélsőséges időjárás vármegyénkben

Komoly fennakadásokat okozott a vihar Miskolcon, több helyen fák dőltek ki, faágak szakadtak le, ami különösen a villamosközlekedést érintette súlyosan -írtuk meg július 7-én.