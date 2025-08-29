augusztus 29., péntek

Ez már nem játék! Az időjárás durván ránk rúgja az ajtót - pusztító viharok jönnek Borsodba is!

Címkék#előrejelzés#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye#figyelmeztető előrejelzés#vihar#zivatar

Jobb, ha felkészül, mert újabb viharok közelítenek felénk! Figyelmeztető előrejelzés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén szombat éjfélig. Az időjárás nem kímél, záporokra, zivatarokra virradhatunk holnap.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Zivatarokra kell számítanunk szombaton, és vasárnap is. Mutatjuk a friss időjárás-előrejelzést!

időjárás holnap: elsőfokú figyelmeztetés
A holnapi időjárás nem tartogat túl sok jót. Újabb vihar közelít felén vármegyénkben
(A kép illusztráció)
Forrás: MW

Zivatar alakulhat ki: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

időjárás szombaton: elsőfokú figyelmeztetés
Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben holnaptól vármegyénkben. Szélőséges időjárásra is számíthatunk akár
Forrás: Hungaromet

Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban az ország középső sávjában a maihoz hasonló kritériumokkal, kiemelten felhőszakadással (> 25-30 mm). Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont ekkortól fokozódik - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt előrejelzésében.

Az elmúlt hónapokban többször is előfordult szélsőséges időjárás vármegyénkben

Komoly fennakadásokat okozott a vihar Miskolcon, több helyen fák dőltek ki, faágak szakadtak le, ami különösen a villamosközlekedést érintette súlyosan -írtuk meg július 7-én. 

Óriási pusztítást hagyott maga után. Milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett. Biztosítókat kérdeztünk arról, hogyan állnak a kifizetések és melyek a legjellemzőbb káresetek.

Viharkárok Kiliánban

Fotók: Molnár István

Leszakadt az ég vármegyénkben: villámlással, özönvízzel köszöntött be a vihar

Úgy jött, mint derült égből a villámcsapás. Özönvízszerű esőzés vonult át hétfőn este, augusztus 4-én Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyén.

A hirtelen jött viharról videót is készítettünk:

 

