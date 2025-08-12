Visszatér az augusztusi pokol, de meddig tart? Itt a válasz! (videó)

Az időjárás az elmúlt napokban felforrósította a levegőt. Szó szerint, hiszen még a néha fel-fel támadó szél is forró volt. A hétvégi 40 fokhoz közeli csúcsértékek sokakat kimerítettek, ezért mindenki azt találgatja, mikor érkezik végre az enyhülés. Dr. Rázsi András meteorológus szerint egy front már úton van, de kérdés, mennyit érezhetünk majd belőle.

Mit tartogat az időjárás? Marad a forróság, vagy várhatunk egy kis enyhülést?

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Mit tartogat a héten az időjárás?

A meteorológus szerint az időjárást a mai tudományos eszközökkel legfeljebb egy hétre lehet nagy biztonsággal előre jelezni, ennél távolabbra csak óvatos becslések adhatók.

A mai naptól egy picit, pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de azért nem kell elővenni a kardigánokat, pulóvereket

– nyilatkozta Rázsi András a boon.hu-nak. A meteorológus szerint a maximumok továbbra is 30 fok körül alakulnak. Az igazi változást egy vasárnap érkező front hozhatja nagyjából egy hét múlva, ami némi felüdülést okoz.

Ez a front körülbelül azon a határon van, amikor ezt még nem merem teljes bizonyossággal kijelenteni

– tette hozzá. Így arról, hogy milyen időjárás várható augusztus 20-án, még nem tudott nyilatkozni.

Rázsi András meteorológus szerint maximum egy hétre előre lehet következtetni a várható időjárásra.

Fotó: Takács József

Miben más az augusztusi hőhullám?

Az augusztusi kánikulát elviselhetőbbé teszi, hogy éjszaka nem forró a levegő.

Augusztusban már jelentősen hosszabbak az éjszakák, a nappalok pedig az áprilisi vagy május eleji nappalok hosszának felelnek meg

– magyarázta Rázsi András. Emiatt a hajnalok kifejezetten hűvösek lehetnek, ami lehetőséget ad szellőztetésre és felfrissülésre.

Ennyiben talán szerencsésebb az augusztusi forróság, hogy az éjszakai felüdülés adott, a nappalokat pedig túl kell élni

– jegyezte meg.

Locsolásra felkészülni!

A legutóbbi nagyobb esőzés után után Taskó József, a vármegyei agrárkamara elnöke azt nyilatkozta a boon.hu-nak, hogy jöhetne még a csapadék a földekre. Rázsi András számára nem tudott jó hírekkel szolgálni.