3 órája
Visszatér az augusztusi pokol, de meddig tart? Itt a válasz! (videó)
Iszonyatosan forró hétvégén vagyunk túl. A viszonylag kellemes meleg, néha hűvösebb időjárás után újra berobban a nyár, 40 fokhoz közeli hőmérsékletekkel. De meddig tart majd a hőség, és mikor jön enyhülés?
Még kitart a nyár és a hőség
Fotó: Vajda János
Az időjárás az elmúlt napokban felforrósította a levegőt. Szó szerint, hiszen még a néha fel-fel támadó szél is forró volt. A hétvégi 40 fokhoz közeli csúcsértékek sokakat kimerítettek, ezért mindenki azt találgatja, mikor érkezik végre az enyhülés. Dr. Rázsi András meteorológus szerint egy front már úton van, de kérdés, mennyit érezhetünk majd belőle.
Mit tartogat a héten az időjárás?
A meteorológus szerint az időjárást a mai tudományos eszközökkel legfeljebb egy hétre lehet nagy biztonsággal előre jelezni, ennél távolabbra csak óvatos becslések adhatók.
A mai naptól egy picit, pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de azért nem kell elővenni a kardigánokat, pulóvereket
– nyilatkozta Rázsi András a boon.hu-nak. A meteorológus szerint a maximumok továbbra is 30 fok körül alakulnak. Az igazi változást egy vasárnap érkező front hozhatja nagyjából egy hét múlva, ami némi felüdülést okoz.
Ez a front körülbelül azon a határon van, amikor ezt még nem merem teljes bizonyossággal kijelenteni
– tette hozzá. Így arról, hogy milyen időjárás várható augusztus 20-án, még nem tudott nyilatkozni.
Miben más az augusztusi hőhullám?
Az augusztusi kánikulát elviselhetőbbé teszi, hogy éjszaka nem forró a levegő.
Augusztusban már jelentősen hosszabbak az éjszakák, a nappalok pedig az áprilisi vagy május eleji nappalok hosszának felelnek meg
– magyarázta Rázsi András. Emiatt a hajnalok kifejezetten hűvösek lehetnek, ami lehetőséget ad szellőztetésre és felfrissülésre.
Ennyiben talán szerencsésebb az augusztusi forróság, hogy az éjszakai felüdülés adott, a nappalokat pedig túl kell élni
– jegyezte meg.
Locsolásra felkészülni!
A legutóbbi nagyobb esőzés után után Taskó József, a vármegyei agrárkamara elnöke azt nyilatkozta a boon.hu-nak, hogy jöhetne még a csapadék a földekre. Rázsi András számára nem tudott jó hírekkel szolgálni.
Csapadékra a hét folyamán nem nagyon lehet számítani. Előfordulhatnak szórványos záporok vagy zivatarok, de nem lesz jellemző. Aki szerencsés, annak megöntözi a földjét egy kis eső, de erre nem lehet számítani. A mezőgazdaságban dolgozóknak és a hobbikertészeknek is érdemes készülni a rendszeres locsolásra.
Vannak, akik örültek az özönvíznek Borsodban, sőt szeretnének még belőle
Ha nem ismeri fel, hol van ez a borsodi csoda, kattintson a teljes fotóért!
boon.hu video
- Tört-zúzott egy autós az Újgyőrinél egy parkolóban - videóra vették
- A Hunyaditól a Fekete városig - tévé és regény Tokajban
- Country tánclépések vitték ritmusba az Avasi Kvaterka közönségét (fotók, videó)
- Ők voltak a torna igazi sztárjai – nézd meg, kik kerültek be az All Star csapatba
- A Művészetek Háza színpadán bizonyíthatnak majd a musical tábor tehetségei + fotók, videó