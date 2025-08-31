Viharos fordulat vár ránk! Záporok és zivatarok jönnek – így készülj!

Estig erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan (főleg a Dunától keletre) záporral, zivatarral. Délutánra mérséklődik az eleinte még élénk ÉNy-i szél. 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet -írja a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Esős nap elé nézünk a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: gyenge hideg.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2001 Zabar, 2.60 °C maximum: 1950 Bábolna, 38.20 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.31. - 09.04.) vasárnap 19, 25 változóan felhős hétfő 17, 30 kánikula kedd 18, 32 kánikula szerda 18, 30 zivatar csütörtök 17, 29 változóan felhős

