58 perce
Viharos fordulat vár ránk! Záporok és zivatarok jönnek – így készülj!
Változékony idő lesz. Íme a vasárnapi időjárás-előrejelzés:
Erősen felhős vagy borult lesz az ég
Fotó: Himer Edina
Estig erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan (főleg a Dunától keletre) záporral, zivatarral. Délutánra mérséklődik az eleinte még élénk ÉNy-i szél. 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet -írja a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: gyenge hideg.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2001 Zabar, 2.60 °C
maximum: 1950 Bábolna, 38.20 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.31. - 09.04.)
vasárnap 19, 25 változóan felhős
hétfő 17, 30 kánikula
kedd 18, 32 kánikula
szerda 18, 30 zivatar
csütörtök 17, 29 változóan felhős
Holnap folytatódik a rémálom! Tomboló vihar jöhet vasárnap is Borsod felé
Ne hagyja figyelmen kívül a figyelmeztetést! Vasárnap újabb viharok csapnak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére, heves zivatarok miatt figyelmeztetnek. Erről bővebben itt olvashat.
