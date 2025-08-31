augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+31
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás előrejelzés

50 perce

Viharos fordulat vár ránk! Záporok és zivatarok jönnek – így készülj!

Címkék#szél#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy#zápor#időjárás#zivatar#időjárás előrejelzés

Változékony idő lesz. Íme a vasárnapi időjárás-előrejelzés:

Viharos fordulat vár ránk! Záporok és zivatarok jönnek – így készülj!

Erősen felhős vagy borult lesz az ég

Fotó: Himer Edina

Estig erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan (főleg a Dunától keletre) záporral, zivatarral. Délutánra mérséklődik az eleinte még élénk ÉNy-i szél. 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet -írja a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

időjárás-előrejelzés vasárnap
Esős nap elé nézünk a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: gyenge hideg.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2001 Zabar, 2.60 °C

maximum: 1950 Bábolna, 38.20 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.31. - 09.04.)

vasárnap  19, 25 változóan felhős

hétfő 17, 30 kánikula

kedd 18, 32 kánikula

szerda 18, 30 zivatar

csütörtök  17, 29 változóan felhős

Holnap folytatódik a rémálom! Tomboló vihar jöhet vasárnap is Borsod felé

Ne hagyja figyelmen kívül a figyelmeztetést! Vasárnap újabb viharok csapnak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére, heves zivatarok miatt figyelmeztetnek. Erről bővebben itt olvashat.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu