augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

26 perce

Jön, amire senki sem számított – durva viharok csapnak le Borsodra!

Címkék#előrejelzés#vihar#zápor#időjárás#zivatar#időjárás előrejelzés

Nem ússzuk meg szárazon a mai napot. Íme a szombati időjárás-előrejelzés:

Jön, amire senki sem számított – durva viharok csapnak le Borsodra!

Borús, viharokkal teli napok elé nézünk a nyár utolsó hétvégéjén (A kép illusztráció)

Fotó: Takács József

Gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza -írja a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

viharok várhatók a szombati időjárás-előrejelzés szerint
Viharfelhők közelednek felénk a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: erős hideg.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2001 Zabar, 2.10 °C

maximum: 1992 Debrecen, 38.20 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.30. - 09.03.)

szombat  19, 31 zápor

vasárnap  19, 25 zivatar

hétfő  16, 30 változóan felhős

kedd  17, 31 változóan felhős

szerda  16, 28 zápor

Villámok, szél, özönvíz – mindent hozhat a közelgő viharhullám

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Zivatarokra kell számítanunk szombaton, és vasárnap is.

Zivatar alakulhat ki: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben szombattól vármegyénkben. Szélőséges időjárásra is számíthatunk akár
Forrás: Hungaromet

Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban az ország középső sávjában a maihoz hasonló kritériumokkal, kiemelten felhőszakadással (> 25-30 mm). Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont ekkortól fokozódik - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt előrejelzésében.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu