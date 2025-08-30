Jön, amire senki sem számított – durva viharok csapnak le Borsodra!

Gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza -írja a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Viharfelhők közelednek felénk a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: erős hideg.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2001 Zabar, 2.10 °C maximum: 1992 Debrecen, 38.20 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.30. - 09.03.) szombat 19, 31 zápor vasárnap 19, 25 zivatar hétfő 16, 30 változóan felhős kedd 17, 31 változóan felhős szerda 16, 28 zápor

Villámok, szél, özönvíz – mindent hozhat a közelgő viharhullám

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Zivatarokra kell számítanunk szombaton, és vasárnap is.

Zivatar alakulhat ki: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben szombattól vármegyénkben. Szélőséges időjárásra is számíthatunk akár

Forrás: Hungaromet

Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban az ország középső sávjában a maihoz hasonló kritériumokkal, kiemelten felhőszakadással (> 25-30 mm). Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont ekkortól fokozódik - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt előrejelzésében.



