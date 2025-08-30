5 órája
Jön, amire senki sem számított – durva viharok csapnak le Borsodra!
Nem ússzuk meg szárazon a mai napot. Íme a szombati időjárás-előrejelzés:
Borús, viharokkal teli napok elé nézünk a nyár utolsó hétvégéjén (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József
Gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza -írja a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: erős hideg.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2001 Zabar, 2.10 °C
maximum: 1992 Debrecen, 38.20 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.30. - 09.03.)
szombat 19, 31 zápor
vasárnap 19, 25 zivatar
hétfő 16, 30 változóan felhős
kedd 17, 31 változóan felhős
szerda 16, 28 zápor
Villámok, szél, özönvíz – mindent hozhat a közelgő viharhullám
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Zivatarokra kell számítanunk szombaton, és vasárnap is.
Zivatar alakulhat ki: Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban az ország középső sávjában a maihoz hasonló kritériumokkal, kiemelten felhőszakadással (> 25-30 mm). Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont ekkortól fokozódik - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt előrejelzésében.
