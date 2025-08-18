Időjárás
26 perce
Hétfőn nem lesz miért morogni az időjárásra
Ritka ajándék vár ránk a hét első napján.
Kevés gomolyfelhőre számíthatunk a hét első napján
Fotó: Vajda János
Hétfőn napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2014 Zabar, 4.90 °C
maximum: 1946 Fügöd (Alsófügöd), 39.60 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(08.18. - 08.22.)
Hétfő: 14, 28 változóan felhős
Kedd: 13, 30 kánikula
Szerda: 16, 32 kánikula
Csütörtök: 17, 31 zivatar
Péntek: 14, 26 eső
