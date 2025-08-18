augusztus 18., hétfő

Hétfőn nem lesz miért morogni az időjárásra

Ritka ajándék vár ránk a hét első napján.

Kevés gomolyfelhőre számíthatunk a hét első napján

Fotó: Vajda János

Hétfőn napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2014 Zabar, 4.90 °C

maximum: 1946 Fügöd (Alsófügöd), 39.60 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(08.18. - 08.22.)

Hétfő: 14, 28 változóan felhős

Kedd: 13, 30 kánikula

Szerda: 16, 32 kánikula

Csütörtök: 17, 31 zivatar

Péntek: 14, 26 eső

 

