Vége a hőségnek? Hidegfront csap le az országra, záporral és széllel érkezik a fordulat!

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar kialakulása valószínű. Az ÉNy-i szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Zivatarokkal rondít bele az időjárás a hétvégébe vasárnap.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: Gyenge hideg.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2013 Zabar, 4.40 °C maximum: 2024 Baja (Csillagvizsgáló), 40.40 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.17. - 08.21.) vasárnap 22, 29 zivatar hétfő 14, 28 szeles kedd 13, 28 változóan felhős szerda 15, 31 kánikula csütörtök 16, 30 zivatar

