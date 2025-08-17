1 órája
Vége a hőségnek? Hidegfront csap le az országra, záporral és széllel érkezik a fordulat!
Már nem tart sokáig a kánikula. Íme a vasárnapi időjárás-előrejelzés:
Záporokra zivatarokra is lehet számítani vasárnap
Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar kialakulása valószínű. Az ÉNy-i szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: Gyenge hideg.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2013 Zabar, 4.40 °C
maximum: 2024 Baja (Csillagvizsgáló), 40.40 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.17. - 08.21.)
vasárnap 22, 29 zivatar
hétfő 14, 28 szeles
kedd 13, 28 változóan felhős
szerda 15, 31 kánikula
csütörtök 16, 30 zivatar
