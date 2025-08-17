augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Vége a hőségnek? Hidegfront csap le az országra, záporral és széllel érkezik a fordulat!

Címkék#előrejelezés#hidegfront#időjárás-előrejelzés#időjárás

Már nem tart sokáig a kánikula. Íme a vasárnapi időjárás-előrejelzés:

Vége a hőségnek? Hidegfront csap le az országra, záporral és széllel érkezik a fordulat!

Záporokra zivatarokra is lehet számítani vasárnap

Fotó: Vajda János

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar kialakulása valószínű. Az ÉNy-i szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

időjárás-előrejelzés vasárnap
Zivatarokkal rondít bele az időjárás a hétvégébe vasárnap.
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: Gyenge hideg.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2013 Zabar, 4.40 °C

maximum: 2024 Baja (Csillagvizsgáló), 40.40 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.17. - 08.21.)

vasárnap  22, 29 zivatar

hétfő  14, 28 szeles

kedd  13, 28 változóan felhős

szerda  15, 31 kánikula

csütörtök  16, 30 zivatar

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu