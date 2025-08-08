1 órája
Ez a péntek megéget! Derült idő, rekkenő hőség - készülj fel!
Megtaláltuk a hét egyik legforróbb napját. Időjárás-előrejelzés pénteken.
A napraforgók élvezik a meleg napsütést, mi már nem biztos, hogy fogjuk.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: Erős meleg
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1919 Dobogókő, 3.50 °C
maximum: 2013 Győr (Likócs), 40.60 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.08. - 08.12.)
péntek 18, 36 kánikula
szombat 17, 36 kánikula
vasárnap 20, 37 kánikula
hétfő 20, 33 kánikula
kedd 19, 34 kánikula
