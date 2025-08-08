Ez a péntek megéget! Derült idő, rekkenő hőség - készülj fel!

Derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Nagy hőség várható pénteken a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: Erős meleg

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1919 Dobogókő, 3.50 °C maximum: 2013 Győr (Likócs), 40.60 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.08. - 08.12.) péntek 18, 36 kánikula szombat 17, 36 kánikula vasárnap 20, 37 kánikula hétfő 20, 33 kánikula kedd 19, 34 kánikula

