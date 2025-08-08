augusztus 8., péntek

László névnap

26°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

5 órája

Ez a péntek megéget! Derült idő, rekkenő hőség - készülj fel!

Címkék#kánikula#időjárás#hőség#időjárás előrejelzés

Megtaláltuk a hét egyik legforróbb napját. Időjárás-előrejelzés pénteken.

Ez a péntek megéget! Derült idő, rekkenő hőség - készülj fel!

A napraforgók élvezik a meleg napsütést, mi már nem biztos, hogy fogjuk.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

időjárás pénteken
Nagy hőség várható pénteken a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: Erős meleg

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1919 Dobogókő, 3.50 °C

maximum: 2013 Győr (Likócs), 40.60 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.08. - 08.12.)

péntek  18, 36 kánikula

szombat  17, 36 kánikula

vasárnap  20, 37 kánikula

hétfő  20, 33 kánikula

kedd  19, 34 kánikula

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu