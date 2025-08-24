Vajon maradnak még a hűvösebb napok?

augusztus 24., vasárnap

Vasárnap derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Íme a vasárnapi időjárás-előrejelzés:

Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

A fotó illusztráció
Fotó: Takács József

Fronthatás: nincs.

08.24. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2017 Zabar, 2.60 °C
maximum: 2012 Baja (Csillagvizsgáló), 40.40 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.24 - 08.28.):
vasárnap: 22, 10, változóan felhős
hétfő: 25, 9, változóan felhős
kedd: 26, 12, változóan felhős
szerda: 30, 13, kánikula
csütörtök: 33, 16, kánikula

