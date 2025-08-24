Vajon maradnak még a hűvösebb napok?

Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

A fotó illusztráció

Fotó: Takács József

Fronthatás: nincs.

08.24. hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2017 Zabar, 2.60 °C

maximum: 2012 Baja (Csillagvizsgáló), 40.40 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.24 - 08.28.):

vasárnap: 22, 10, változóan felhős

hétfő: 25, 9, változóan felhős

kedd: 26, 12, változóan felhős

szerda: 30, 13, kánikula

csütörtök: 33, 16, kánikula

