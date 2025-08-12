1 órája
Kánikula üzemmód: ON – strand vagy szenvedés, te döntesz!
Fázni ma se fogunk. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:
A nyári melegből kedden se lesz hiány.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Teljesen derült, igazi strandidő lesz. Kizárt a csapadék. 30 és 35 fok közötti országos hőségre számíthatunk. Csak néha lengedez a szél – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
minimum: 2016 Murakeresztúr, 4.50 °C minimum: 2016 Tésa (Vízmű), 4.50 °C
maximum: 1921 Szerep, 40.80 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.12. - 08.16.)
kedd 14, 32 kánikula
szerda 16, 37 kánikula
csütörtök 18, 37 kánikula
péntek 19, 37 kánikula
szombat 20, 37 kánikula
