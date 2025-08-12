augusztus 12., kedd

Mai évfordulók
3 órája

Kánikula üzemmód: ON – strand vagy szenvedés, te döntesz!

Fázni ma se fogunk. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:

Kánikula üzemmód: ON – strand vagy szenvedés, te döntesz!

A nyári melegből kedden se lesz hiány.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Teljesen derült, igazi strandidő lesz. Kizárt a csapadék. 30 és 35 fok közötti országos hőségre számíthatunk. Csak néha lengedez a szél – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

időjárás-előrejelzés, miskolc
Folytatódik a kánikula töretlenül kedden is a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

minimum: 2016 Murakeresztúr, 4.50 °C minimum: 2016 Tésa (Vízmű), 4.50 °C

maximum: 1921 Szerep, 40.80 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.12. - 08.16.)

kedd  14, 32 kánikula

szerda  16, 37 kánikula

csütörtök  18, 37 kánikula

péntek  19, 37  kánikula

szombat  20, 37 kánikula

