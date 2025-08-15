augusztus 15., péntek

Közel 40 fok meleg pénteken!? – Tikkasztó hőség jön

A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Íme a pénteki időjárás-előrejelzés:

Pénteken csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

39 fok meleg is lehet pénteken.
Fronthatás: nincs.

08.15. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2012 Zabar, 4.20 °C
maximum: 1952 Csongrád, 41.50 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.15 - 08.19.):
péntek: 37, 17, kánikula
szombat: 36, 18, kánikula
vasárnap: 30, 20, zivatar
hétfő: 27, 16, szeles
kedd: 29, 15, változóan felhős

