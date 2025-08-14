augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

20°
+37
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Ezt nehéz lesz kibírni! Strandidővel tör rád a nyár: forróság és napsütés a horizonton!

Címkék#előrejelzés#kánikula#időjárás-előrejelzés#strandidő#időjárás

Strandpapucsokat elő! Forró napok közelítenek. Íme a csütörtöki időjárás-előrejelzés:

Ezt nehéz lesz kibírni! Strandidővel tör rád a nyár: forróság és napsütés a horizonton!

Hőség várható a következő napokban vármegyénkben (A fotó illusztráció)

Fotó: Takács József

Túlnyomóan napos, száraz, igazi strandidő várható. 35-36 fok körül alakul a hőmérséklet. A keleties szél gyenge marad – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

időjárás-előrejelzés csütörtökön
Kánikula elé nézünk csütörtökön is a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2012 Zabar, 3.50 °C

maximum: 2024 Baja (Csillagvizsgáló), 40.40 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.14. - 08.18.)

csütörtök  18, 37 kánikula

péntek  17, 37 kánikula

szombat  20, 36 kánikula

vasárnap  20, 30 zivatar

hétfő  18, 29 változóan felhős

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu