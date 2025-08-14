3 órája
Ezt nehéz lesz kibírni! Strandidővel tör rád a nyár: forróság és napsütés a horizonton!
Strandpapucsokat elő! Forró napok közelítenek. Íme a csütörtöki időjárás-előrejelzés:
Hőség várható a következő napokban vármegyénkben (A fotó illusztráció)
Fotó: Takács József
Túlnyomóan napos, száraz, igazi strandidő várható. 35-36 fok körül alakul a hőmérséklet. A keleties szél gyenge marad – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2012 Zabar, 3.50 °C
maximum: 2024 Baja (Csillagvizsgáló), 40.40 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.14. - 08.18.)
csütörtök 18, 37 kánikula
péntek 17, 37 kánikula
szombat 20, 36 kánikula
vasárnap 20, 30 zivatar
hétfő 18, 29 változóan felhős
